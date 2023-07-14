ФК "Динамо" (Київ) відправив на фронт 40 тонн обідів [ Редагувати ]
Черговий гуманітарний вантаж - в дорозі на фронт. 40 тонн обідів - у зручних пакунках для польових умов на передову відправив футбольний клуб "Динамо" (Київ). Спортсмени підтримують українських бійців від початку повномасштабного вторгнення росії. Вже направили майже тисячу фур вантажів із продуктами та гігієнічними засобами. А також позашляховики.
Солдат має виконувати бойові завдання і бути всім забезпечений, як державою, так і підтримкою волонтерів. Звичайно, важлива. Зараз все необхідне - треба бути єдними і іти до перемоги.
Дмитро Бріф, віце-президент ФК "Динамо" (Київ):
Ми безперечно підтримуємо не тільки продуктами харчування і засобами особистої гігієни. За останній час ми передали більше 10 автівок на потреби Збройних сил, а також спеціальний транспорт. В тому числі один човен - для ліквідації наслідків трагедії, яка відбулася в Новій Каховці. Фонд братів Суркіс і футбольний клуб "Динамо" досягають максимальних зусиль для того, щоб забезпечити наших військових всім необхідним. Ми безперечно дуже вдячні Силам оборони за їх внесок в захист нашої держави. За те, що ми можемо працювати.
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