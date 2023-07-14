Черговий гуманітарний вантаж - в дорозі на фронт. 40 тонн обідів - у зручних пакунках для польових умов на передову відправив футбольний клуб "Динамо" (Київ). Спортсмени підтримують українських бійців від початку повномасштабного вторгнення росії. Вже направили майже тисячу фур вантажів із продуктами та гігієнічними засобами. А також позашляховики.

Солдат має виконувати бойові завдання і бути всім забезпечений, як державою, так і підтримкою волонтерів. Звичайно, важлива. Зараз все необхідне - треба бути єдними і іти до перемоги.

Дмитро Бріф, віце-президент ФК "Динамо" (Київ):