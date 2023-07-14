Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що росіяни б'ють по Україні здебільшого ракетами повітряного базування, а не крилатими, адже мають менше можливостей виготовляти останні.

Про це він розповів в ефірі телемарафону.

Ми розуміємо, що росія не має сьогодні можливостей виготовляти їх ("Калібрів" - ред.) багато. Втричі менше можливостей тому, що ракети повітряного базування застосовують більше. Ракети Х-101, Х-555 просто є в більшій наявності і їх дотепер (маю на увазі Х-101) може виготовляти ворог.

Представник Генштабу генерал Олексій Громов повідомляв, що росіяни виготовляють близько 100 ракет протягом місяця. Йдеться про аеробалістичні "Кинжали", ракети "Іскандер-М", "Іскандер-К", а також ракети "Калібр" та Х-101.

Чому я казав, що у них втричі менше "Калібрів"? Якщо взяти статистику, яку ми публікуємо після ракетних обстрілів, то бачимо, що ракет повітряного базування Х-101, Х-555 застосовують приблизно втричі більше ніж "Калібрів".

З огляду на це Ігнат зробив висновок, що потужностей та ракет повітряного базування зрештою в окупантів більше, ніж самих "Калібрів" морського базування.