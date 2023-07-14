росія має втричі менше можливостей виготовляти "Калібри" - Ігнат [ Редагувати ]
Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що росіяни б'ють по Україні здебільшого ракетами повітряного базування, а не крилатими, адже мають менше можливостей виготовляти останні.
Про це він розповів в ефірі телемарафону.
Ми розуміємо, що росія не має сьогодні можливостей виготовляти їх ("Калібрів" - ред.) багато. Втричі менше можливостей тому, що ракети повітряного базування застосовують більше. Ракети Х-101, Х-555 просто є в більшій наявності і їх дотепер (маю на увазі Х-101) може виготовляти ворог.
Представник Генштабу генерал Олексій Громов повідомляв, що росіяни виготовляють близько 100 ракет протягом місяця. Йдеться про аеробалістичні "Кинжали", ракети "Іскандер-М", "Іскандер-К", а також ракети "Калібр" та Х-101.
Чому я казав, що у них втричі менше "Калібрів"? Якщо взяти статистику, яку ми публікуємо після ракетних обстрілів, то бачимо, що ракет повітряного базування Х-101, Х-555 застосовують приблизно втричі більше ніж "Калібрів".
З огляду на це Ігнат зробив висновок, що потужностей та ракет повітряного базування зрештою в окупантів більше, ніж самих "Калібрів" морського базування.
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За даними, наданими речником повітряних сил Юрієм Ігнатом під час телемарафону, російські окупанти розпочали використовувати крилаті ракети "Калібр" практично в три рази меншій кількості
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