Україна спільно зі своїми західними партнерами працює над створенням нової архітектури безпеки. На саміті НАТО, що відбувся у Вільнюсі, було ще раз підкреслено силу та абсолютну підтримку, яку західна коаліція надає Україні. Про це заявив премʼєр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Уряду.

Без сумнівів: Україна буде в НАТО. Це позиція, яку підтримують усі країни Альянсу, - сказав Шмигаль.

Прем'єр-міністр вказав, що під час зустрічі у Вільнюсі, за участю Володимира Зеленського, лідери країн G7 затвердили Спільну декларацію щодо підтримки України.

Глава уряду підкреслив, що ця декларація становитиме основу і перший крок у напрямку забезпечення захищеності та сили України.