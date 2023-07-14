Шмигаль назвав два головні успіхи саміту НАТО [ Редагувати ]
Україна спільно зі своїми західними партнерами працює над створенням нової архітектури безпеки. На саміті НАТО, що відбувся у Вільнюсі, було ще раз підкреслено силу та абсолютну підтримку, яку західна коаліція надає Україні. Про це заявив премʼєр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Уряду.
Без сумнівів: Україна буде в НАТО. Це позиція, яку підтримують усі країни Альянсу, - сказав Шмигаль.
Прем'єр-міністр вказав, що під час зустрічі у Вільнюсі, за участю Володимира Зеленського, лідери країн G7 затвердили Спільну декларацію щодо підтримки України.
Глава уряду підкреслив, що ця декларація становитиме основу і перший крок у напрямку забезпечення захищеності та сили України.
Ще один успіх саміту у Вільнюсі - нові суттєві пакети військової допомоги від різних союзників, - заявив Шмигаль.
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Ще б пак - Альянс росте, адже незабаром до нього долучиться Швеція, та й Україна не виходить з порядку денного і надалі отримуватиме військову підтримку.
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