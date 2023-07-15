Які б показники врожайності не були, аграрії запевняють: українці будуть з хлібом.

В Україні стартували жнива. Вже намолочено понад два мільйони тонн зерна. Збирають і озимий ріпак. Наша наступна історія з Дніпропетровщини. Нікопольська громада. Там теж збирають врожай. Попри постійні обстріли, комбайни щодня виходять в поле аби зібрати врожай озимих.

Ячмінь вже на складах, на черзі - пшениця. Працюють на полях обережно, бо у землі чатує небезпека - не розірвані російські снаряди. Олена Мендалюк - про жнива в умовах війни.

У Нікопольському районі другий тиждень тривають жнива. Нині комбайни працюють в полях біля села Новокиївка - це прибережна зона. Навпростець до Енергодару не більше 10 кілометрів.

Олександр Земляний, агроном:

Тут і воронки, хлопці збирали, і остатки ракет були застряглі, проте ми поля обробляємо по сівбі. Теж була дуже важка сівба у звязку із воєнними діями.

Не рідко комбайнери працюють і під ворожим вогнем. На щастя, кажуть аграрії, поки минулося без втрат чи постраждалих. Ще одна небезпека - не розірвані снаряди, якими всіяні поля на Нікопольщині.

Сергій Зінченко, головний інспектор відділу запобігання надзвичайних ситуацій Нікопольського РУ ГУ ДСНС у Дніпропетровській обл.:

І снаряди РСЗВ "Ураган", і снаряди "Град", і кумулятивні боєприпаси, які дуже небезпечні, які були не зірвані. Ось буквально пару днів назад, до нас зайшла заявка, що під час дискування поля було знайдено кумулятивний снаряд від РСЗВ "Град". Одразу спрацювали, ідентифікували, що це небезпечний снаряд, і викликали піротехніків його знешкоджувати.

Ось так у постійній небезпеці аграрії Нікопольщини вже зібрали озимий ячмінь з українських полів.

Тепер збирають врожай рапсу і вже достигла пшениця. Хоча, з прогнозами аграрії обережні..

Олександр Земляний, агроном:

Я як агроном не люблю біологічну урожайність. Вже як поле убрали, вже тоді підраховують урожайність. Поки не буде в коморі зерно, я не підраховую урожайність. Вже коли зерно в коморі, тоді ми підраховуємо, що зробили, що не доробили, що переробили.

Які б показники врожайності не були, аграрії запевняють: українці будуть з хлібом. А вони, попри небезпеку, продовжують із для в день - тримати свій фронт.

Тамара Скорук, голова фермерського господарства:

Розуміємо, що дуже багато проблем, хотілося б, щоб було краще, щоб були кращі ціни, щоб ми трошки людям і зарплату підняли, і заробляли, і податки платили. Працюємо ми на перемогу, не зважаючи ні на що, ви ж бачите, що люди не бояться нічого, люди знають, що ми українці, ми - нація сильна, ми переживемо і все буде добре. Ми накосимо хліба.

Жнива тривають по всій Дніпропетровщині. Цього року аграрії мають обробити понад 900 тисяч гектарів полів.