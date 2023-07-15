Після тижневої розлуки вівчарка Альфа зустрілася з господаркою. Під час влучання російської ракети у житловий будинок у Львові, 6 липня, жінку, її матір та собаку засипало у квартирі на 4 поверсі. Мати загинула, а її доньку з вівчаркою витягли з-під завалів рятувальники. Жінку ушпиталили, а собака потрапила до притулку. Зворушливу зустріч жінки зі своєю чотирилапою подругою - бачила Вікторія Балицька.

Ранок 6 липня - перша година після влучання російської ракети у житловий комплекс у Львові. На подвір'ї - перелякані люди у домашньому одязі й у пилу. Домашні тварини тримаються ближче до своїх господарів. Лише одна вівчарка розгублено озиралася, шукаючи власників, розповідає зоозахисниця Оксана Кошак.

Оксана Кошак, зоозахисниця:

Вона була в шоковому стані, вона так розгублено поводилась. Але уже чемно йшла за рятувальником, який її вів. Вона дуже чемно пішла до мене в руки. Вона горнулася.

Оксана шукала господарів собаки, але марно. Тому й відвезла тварину у тимчасовий притулок.

Оксана Кошак, зоозахисниця:

Вона переживала всю дорогу, оберталася, шукала. де вона їде, внюхувалась, напевно. аби запам'ятати дорогу, щоб раптом що повернутися додому.

Це власниця Альфи - Ольга. На цьому відео вона у перші години після трагедії. Жінка саме повернулася з лікарні у надії, що її матір вижила.

Ольга, постраждала мешканка будинку, власниця собаки:

Я приїхала назад, і тут вже дізналася, що мама моя загинула. Сусіди загинули. На цей момент наче з 4 поверху я одна жива лишилася.

Альфа тоді вже була у притулку. Ольга не знала, де вона, і дуже хвилювалася. А за кілька днів в одній спільноті собачників побачила оголошення про свою вівчарку. Весь цей час у притулку тварина чекала на свою господиню.

Оксана Кошак, зоозахисниця:

По-перше, вона весь час дивиться, вдивляється в кожну людину. Нюхає, шукає очима, поглядом когось.

І Альфа дочекалася! Коли приїхала Ольга, собака від радості ледь не збивала її з ніг.

Моя дівчинка, моя хороша.

Ольга, постраждала мешканка будинку, власниця собаки:

Це - частинка дому, напевно, якого вже нема, а вона є.

Альфа прожила з Ольгою та її матір'ю 10 років. Коли у будинок влучила ракета, вони були в одній кімнаті. Ольга пригадує вибух і як почали падати стіни.

Ольга, постраждала мешканка будинку, власниця собаки:

Я спочатку пробувала дістати маму з-під завалів, я намагалася розкопати цеглу, ті уламки, тому що я бачила мамині ноги. Я раптом почула, що вона пищить, але де вона знаходиться, я не знала.

За пів години приїхали рятувальники й витягли із поруйнованої оселі Ольгу та собаку.

Ольга, постраждала мешканка будинку, власниця собаки:

Вони вивели спочатку мене, на частину сходової клітки, що в нас лишилося. І буквально потім через 2 хвилини вони вивели її. Передали мені на руки, в неї сльози були в очах. Вона не розуміла, що відбувається, в неї просто в очах стояли сльози.

Альфа провела тиждень у притулку комунального підприємства "Лев". Тут її обстежили ветеринари.

Ярослав Пасічник, ветеринар Львівського комунального підприємства "Лев":

В нас ми її називали Ляля, оскільки ми не знали її справжньої клички. Травм явних немає, в неї є дерматологічні проблеми, які треба буде з часом вирішувати.

Ольга прощається з Альфою, але ненадовго. Забере її, щойно винайме помешкання. Поки жінка живе у модульному містечку.