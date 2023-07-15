Що таке e-гривня і чим вона відрізнятиметься від безготівкової: член Ради НБУ поянив нюанси [ Редагувати ]
Вартість операцій з е-гривнею буде меншою, ніж з безготівковою. Про це повідомив член Ради НБУ Василь Фурман у ефірі національного телемарафону "Єдині новини".
Практично всі центральні банки розвинутих країн світу проводять відповідні дослідження у цій сфері. Центральний банк України також робить це із 2016 року. Е-гривня - це третя форма грошей. Проте сьогодні ніхто не говорить щодо конкретних термінів, коли вона буде запроваджена. Готівкова гривня буде збережена. Українці можуть на власний розсуд користуватися тією чи іншою формою грошей, - пояснив Фурман.
Також член Ради НБУ пояснив нюанси використання е-гривні та її відмінності з безготівковою валютою.
Що стосується самої е-гривні: вартість операцій буде меншою ніж з безготівковою гривнею, а також буде більша швидкість проведення операцій. Це буде миттєво. Також ще один важливий фактор - це безпека. Е-гривню можна буде кодувати та відслідковувати її рух, - сказав експерт.
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