Вартість операцій з е-гривнею буде меншою, ніж з безготівковою. Про це повідомив член Ради НБУ Василь Фурман у ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

Практично всі центральні банки розвинутих країн світу проводять відповідні дослідження у цій сфері. Центральний банк України також робить це із 2016 року. Е-гривня - це третя форма грошей. Проте сьогодні ніхто не говорить щодо конкретних термінів, коли вона буде запроваджена. Готівкова гривня буде збережена. Українці можуть на власний розсуд користуватися тією чи іншою формою грошей, - пояснив Фурман.

Також член Ради НБУ пояснив нюанси використання е-гривні та її відмінності з безготівковою валютою.