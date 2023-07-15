Експерт спрогнозував можливість ядерного удару (відео) [ Редагувати ]
В Україні немає цілей, які би можна було вразити тактичною ядерною зброєю, щоб вплинути на хід бойових дій. Про це заявив заявив експерт з ракетного озброєння Олександр Кочетков у ефірі національного телемарафону "Єдині новини".
Згідно з його заявою, можливими цілями для ядерного удару можуть бути значні скупчення військ, техніки та великі укріплення, але нічого з переліченого у нас немає, оскільки все "розсереджене".
Не можна ядерною зброєю знищити всі мости, і навіть знищення мостів не вплине принципово... Вся соціологія, про яку кремль, до речі, знає, каже про те, що навіть спроба тактичного ядерного удару по Україні не призведе до капітуляції... Це може бути якісь там крок відчаю... Але тоді не факт, що ця команда буде виконана, - підсумував він.
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