В Україні немає цілей, які би можна було вразити тактичною ядерною зброєю, щоб вплинути на хід бойових дій. Про це заявив заявив експерт з ракетного озброєння Олександр Кочетков у ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

Згідно з його заявою, можливими цілями для ядерного удару можуть бути значні скупчення військ, техніки та великі укріплення, але нічого з переліченого у нас немає, оскільки все "розсереджене".