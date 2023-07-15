Утім, е-гривня - навіть після офіційного вводу в обіг - не замінить готівкових коштів, запевняють у Нацбанку.

Електронні гроші. У Нацбанку працюють над розробкою е-гривні - першої в Україні державної електронної валюти. Що це за проєкт і чи витіснять цифрові гроші готівку - розбиралася Ніна Коломієць.

Банкноти, монети або банківська картка. Невдовзі до вже звичних способів розрахунку за товари й послуги можуть додатися ще й цифрові гроші - е-гривні.

Адріан Пантюхов, експерт з економічного прогнозування та високоризикових активів:

Е-гривня - це приклад такої модної зараз тенденції розвитку цифрових валют центробанків. Це буде так звана криптовалюта, яка буде існувати на блокчейні, яка буде забезпечувати їй безпечність платежів і прозорість транзакцій. Тобто кожна людина зможе побачити, яка сума буде переведена, на який гаманець. Однак при цьому буде зберігатися анонімність, адже нічого, окрім номерів гаманців не буде відомо нікому.

Ніна Коломієць, кореспондентка:

У Нацбанку наразі тестують е-гривні - і вже визначили низку переваг електронних грошей. Цифрові гривні дозволять фінустанові економити на ІТ-системі, спростять фінансовий моніторинг, дозволять заощадити на інкасації, утриманні банківських відділень, обслуговуванні платіжних карток.

Адріан Пантюхов, експерт з економічного прогнозування та високоризикових активів:

Тут одразу є декілька питань - наскільки ця система буде захищена від кібератак, тому що питання того, щоб усі криптовалюти рекламуються як дуже захищені, однак ми кожного місяця чуємо, що якийсь протокол було зламано, якісь мільйони з нього були вкрадені. Друге - питання конфіденційності, адже інформація, яка буде збиратися про гаманці - не буде схована у блокчейні, а буде знаходитись десь у Центральному банку. Зараз це виглядає, як намагання ще більш контролювати обіг гривні в економіці.

Утім, е-гривня - навіть після офіційного вводу в обіг - не замінить готівкових коштів, запевняють у Нацбанку. Яким способом зберігати чи витрачати гроші - вирішуватиме кожен для себе.

З відповіді пресслужби Національного банку України на запит ТК "Інтер":

Громадяни матимуть змогу без обмежень обирати, якою формою гривні (готівковою або безготівковою, зокрема е-гривнею) здійснювати розрахунки, і їх права будуть захищені згідно із законодавством України.

До того ж зручність живих, готівкових грошей українці сповна відчули після ворожих атак по енергетичних об'єктах України. Тоді цілі міста лишалися без електроенергії, банківські термінали та банкомати - не працювали. Перебої з інтернетом паралізували безготівкові перекази.

Адріан Пантюхов, експерт з економічного прогнозування та високоризикових активів:

Для того, щоб економіка повністю була кешлес, і нам не потрібна була готівка, потрібен швидкий інтернет, який працює без збоїв. Щоб о 2 годині ночі будь-яка бабуся у будь-якій точці України могла перевести іншій бабусі ці гроші. Наразі це неможливо з точки зору того, що покриття якісним інтернетом в Україні - неповне, забезпеченість технологічними гаджетами, смартфонами, терміналами - теж неповна.

Ніна Коломієць, кореспондентка: