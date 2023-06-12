Американська компанія Raytheon збільшить виробництво зенітно-ракетних комплексів Patriot до 12 одиниць на рік. Про це заявив газеті The Wall Street Journal глава компанії Грег Хайєс.

За його словами, до кінця 2024 року Raytheon планує передати Україні п'ять ЗРК Patriot.

Ми були дуже здивовані їхньою ефективністю.

Глава Raytheon стверджує, що ЗРК Patriot разом з іншими системами ППО перехоплюють до 90% ракет в Україні. Як уточнив Хайєс, Україна внесла зміни до програмного забезпечення Patriot, завдяки чому ЗРК здатні відстежувати та знищувати гіперзвукові ракети, що летять у двічі швидше.

Зараз Україна має два комплекси Patriot, що включають пускову установку, радар і станцію управління.

9 червня влада США оголосила про виділення нової військової допомоги Україні на суму $2,1 млрд. У цей пакет допомоги включили додаткові ракети для систем протиповітряної оборони Patriot.Як працює ЗРК Patriot

Президент України Володимир Зеленський раніше заявив в інтерв'ю газеті The Wall Street Journal, що Києву необхідні 50 систем Patriot.