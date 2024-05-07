У парламенті Шотландії відбулося голосування щодо нової кандидатури прем'єр-міністра. Колишнього заступника прем'єра Джона Суїнні обрано главою уряду. Він змінить Хумзу Юсафа і стане сьомою людиною, яка обійняла цю посаду, повідомляє телеканал STV.

Кандидатуру Джона Суїнні підтримали 64 зі 129 членів парламенту - серед них були лише члени Шотландської національної партії, лідером якої напередодні став Суїнні. Депутати "зеленої" партії утрималися на голосуванні, що дозволило Джону Суїнні здобути перемогу.

Рід час запуску своєї кампанії Джон Суїнні позиціонував себе як об'єднувача, який взаємодіятиме з усіма представниками своєї партії. Однак після голосування він заявив, що планує працювати і з іншими партіями: "Мені потрібно буде звернутися до інших партій, щоб домогтися ухвалення закону та погодження бюджету".

Джон Суїні вже очолював Шотландську національну партію у період з 2000 по 2004 рік. Він пообіцяв повернути свою партію до "помірних лівоцентристських" поглядів та заявив, що зосередиться на економіці, робочих місцях та вартості життя.