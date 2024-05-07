Новим першим міністром Шотландії обраний Джон Суїнні [ Редагувати ]
У парламенті Шотландії відбулося голосування щодо нової кандидатури прем'єр-міністра. Колишнього заступника прем'єра Джона Суїнні обрано главою уряду. Він змінить Хумзу Юсафа і стане сьомою людиною, яка обійняла цю посаду, повідомляє телеканал STV.
Кандидатуру Джона Суїнні підтримали 64 зі 129 членів парламенту - серед них були лише члени Шотландської національної партії, лідером якої напередодні став Суїнні. Депутати "зеленої" партії утрималися на голосуванні, що дозволило Джону Суїнні здобути перемогу.
Рід час запуску своєї кампанії Джон Суїнні позиціонував себе як об'єднувача, який взаємодіятиме з усіма представниками своєї партії. Однак після голосування він заявив, що планує працювати і з іншими партіями: "Мені потрібно буде звернутися до інших партій, щоб домогтися ухвалення закону та погодження бюджету".
Джон Суїні вже очолював Шотландську національну партію у період з 2000 по 2004 рік. Він пообіцяв повернути свою партію до "помірних лівоцентристських" поглядів та заявив, що зосередиться на економіці, робочих місцях та вартості життя.
по темі
Фабрика тролів, ботів та агентів впливу з жовтня минулого року нарощує свою присутність у медіа та соцмережах Ізраїлю. Використовуючи пропаганду, росіяни хочуть переконати ізраїльтян у тому, що США - більше не союзник. Крім того, поширюються й масштабні фейки про вторгнення РФ в Україну
Китай підтримує ідею про перемир'я на час Олімпійських ігор у Парижі. Про це заявив голова КНР Сі Цзіньпін під час офіційного візиту до Франції. За його словами, китайський уряд готовий виступити спільно з урядом Франції з ініціативою про припинення вогню та бойових дій на всіх театрах воєнних дій
Уряд Чехії офіційно відкликав посла в росії Вітезслава Півоньку. Про це повідомив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський в ефірі чеського ТБ. Посол Вітеслав Півоньку повернувся до Праги ще наприкінці 2022 року, але документ про його відставку підписали лише зара
Швейцарія запросила на саміт щодо української формули миру влітку 2024 року представників Бразилії, Індії, Китаю та ПАР, а також Папу Римського Франциска. Про це повідомила президентка Швейцарії Віола Амгерд
У США серед демократів "ходять чутки про широкий жест" нинішнього президента Джо Байдена, який може поступитися своєю кандидатурою на майбутніх президентських виборах на користь колишньої першої леді Мішель Обами. Про це повідомляє німецьке видання Spiegel
Новий пакет фінансової допомоги США Україні, підписаний президентом Джо Байденом 24 квітня, допоможе Штатам залучити нові інвестиції. Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен, виступаючи на форумі, який проводить Інститут Маккейна в Седоні, штат Арізона