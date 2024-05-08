Погода в Україні завтра, 9 травня, визначатиметься антициклоном Thomas. Тому вона матиме свої особливості.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко у Facebook.

"Західний антициклон на ім'я Thomas - масштабна область високого атмосферного тиску - визначатиме завтра суху сонячну погоду на значній частині Європейського континенту, включно з Україною", - розповіла вона.

Тому, за даними, 9 травня опадів у нас не очікується буде малохмарно та сонячно.

Завтра вдень максимальна температура повітря становитиме +11....+17 градусів, на північному сході подекуди +9...+11 градусів, у південній частині та в західних областях +15....+20 градусів, на Закарпатті до +22 градусів.