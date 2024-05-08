Погода на 9 травня: що передають синоптики [ Редагувати ]
Погода в Україні завтра, 9 травня, визначатиметься антициклоном Thomas. Тому вона матиме свої особливості.
Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко у Facebook.
"Західний антициклон на ім'я Thomas - масштабна область високого атмосферного тиску - визначатиме завтра суху сонячну погоду на значній частині Європейського континенту, включно з Україною", - розповіла вона.
Тому, за даними, 9 травня опадів у нас не очікується буде малохмарно та сонячно.
Завтра вдень максимальна температура повітря становитиме +11....+17 градусів, на північному сході подекуди +9...+11 градусів, у південній частині та в західних областях +15....+20 градусів, на Закарпатті до +22 градусів.
по темі
У більшості регіонів України з ночі понеділка, 6 травня, литимуть дощі, але "не зачеплять" схід та південь. Попри те, що буде достатньо тепло, можливі пориви вітру
Погода в Україні на новому робочому тижні буде досить цікавою - дощі переходитимуть з регіону до регіону, оминаючи центральні області. На Великдень, 5 травня, також опади про себе нагадають
На вихідних, 27-28 квітня, в Україні буде вирувати антициклон. Тому опадів очікувати неварто, хіба що місцями
Погода в Україні сьогодні, 25 квітня, буде різноплановою. Зокрема, очікуються тумани, дощі, причому подекуди навіть з грозами
На Україну насувається активний циклон із півдня, який принесе дощі та сильний вітер