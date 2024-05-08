Народні депутати зі "Слуги народу" на засіданні фракції в середу, 8 травня, вирішили розділити Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури на два окремих відомства. Про це повідомив народний депутат Олександр Качура.

Фракція підтримала пропозицію Віталія Безгіна розділити Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури на Міністерство інфраструктури та Міністерство регіональної політики. Оскільки, зі слів колег, провалена робота з регіональної політики та місцевого самоврядування. До речі, при такому варіанті спочатку ми маємо звільнити міністра Кубракова.

Також 9 травня профільний комітет задовольнить заяву міністра аграрної політики Вадима Сольського та відправить це рішення на голосування. Хоча деякі депутати озвучили занепокоєння щодо обґрунтованості висунутої йому підозри.

Натомість премʼєр-міністр Денис Шмигаль, який також брав участь у засіданні виступає за обʼєднання ще кількох міністерств у звʼязку з необхідністю оптимізації витрат.

Раніше джерела в Раді повідомляли, що готується відставка кількох міністрів, Генпрокурора та розформування Міністерства культури.