Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури поділять на два відомства - "Слуга народу" [ Редагувати ]
Народні депутати зі "Слуги народу" на засіданні фракції в середу, 8 травня, вирішили розділити Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури на два окремих відомства. Про це повідомив народний депутат Олександр Качура.
Фракція підтримала пропозицію Віталія Безгіна розділити Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури на Міністерство інфраструктури та Міністерство регіональної політики. Оскільки, зі слів колег, провалена робота з регіональної політики та місцевого самоврядування. До речі, при такому варіанті спочатку ми маємо звільнити міністра Кубракова.
Також 9 травня профільний комітет задовольнить заяву міністра аграрної політики Вадима Сольського та відправить це рішення на голосування. Хоча деякі депутати озвучили занепокоєння щодо обґрунтованості висунутої йому підозри.
Натомість премʼєр-міністр Денис Шмигаль, який також брав участь у засіданні виступає за обʼєднання ще кількох міністерств у звʼязку з необхідністю оптимізації витрат.
Раніше джерела в Раді повідомляли, що готується відставка кількох міністрів, Генпрокурора та розформування Міністерства культури.
по темі
Кабінет міністрів оновив правила перетину кордону для студентів. Тепер не тільки дівчата, а й хлопці також можуть виїжджати на навчання за програмами академічної мобільності
Кабінет міністрів України продовжив на місяць термін дії усіх чинних бронювань від мобілізації. Продовження стосується тих відстрочок, що не закінчилися на день ухвалення постанови, та відбуватиметься автоматично
Сьогодні у підпорядкуванні Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України - майже 4 000 обʼєктів критичної інфраструктури
На наступному тижні Верховна Рада може відправити у відставку кількох міністрів, Генпрокурора та розформувати Міністерство культури
Бадмінтон - 18-й вид спорту, в якому Україна буде представлена на Олімпіаді 2024 року. Загальна кількість українських атлетів, які здобули ліцензії на Ігри-2024, зросла до 96