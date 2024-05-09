Іспанський "Реал" вдома з рахунком 2:1 обіграв німецьку "Баварію" у матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів і вийшов у фінал турніру. Зустріч відбулася у Мадриді на стадіоні "Сантьяго Бернабеу".

У складі переможців два голи забив Хоселу, який відзначився на 88-й та першій доданій до другого тайму хвилинах. У "Баварії" відзначився Альфонсо Девіс (68).

Перша гра між командами пройшла у Мюнхені та завершилася з рахунком 2:2.

Ворота "Реала" захищає українець Андрій Лунін, за час матчу він зробив чотири сейви.

"Реал" є 14-кратним переможцем Ліги чемпіонів, що є рекордом турніру.

У фіналі 1 червня на стадіоні "Вемблі" у Лондоні клуб з Мадрида зустрінеться з дортмундською "Боруссією", яка перемогла французький "Парі Сен-Жермен" (1:0, 1:0).