"Реал" Андрія Луніна вийшов у фінал Ліги чемпіонів [ Редагувати ]
Іспанський "Реал" вдома з рахунком 2:1 обіграв німецьку "Баварію" у матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів і вийшов у фінал турніру. Зустріч відбулася у Мадриді на стадіоні "Сантьяго Бернабеу".
У складі переможців два голи забив Хоселу, який відзначився на 88-й та першій доданій до другого тайму хвилинах. У "Баварії" відзначився Альфонсо Девіс (68).
Перша гра між командами пройшла у Мюнхені та завершилася з рахунком 2:2.
Ворота "Реала" захищає українець Андрій Лунін, за час матчу він зробив чотири сейви.
"Реал" є 14-кратним переможцем Ліги чемпіонів, що є рекордом турніру.
У фіналі 1 червня на стадіоні "Вемблі" у Лондоні клуб з Мадрида зустрінеться з дортмундською "Боруссією", яка перемогла французький "Парі Сен-Жермен" (1:0, 1:0).
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