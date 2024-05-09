Російські загарбники для чергової повітряної атаки по Україні цієї ночі застосували два десятки дронів-камікадзе типу "Шахед". Силами та засобами протиповітряної оборони були ліквідовані 17 із них.

Про це повідомляє командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.

Уточнюється, що противник у ніч проти 9 травня запускав 20 ударних безпілотників із мису Чауда (окупований Крим).

Бойова робота із відбиття ворожої атаки тривала на території Одеської області.

"В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України знищено 17 ударних БпЛА на Одещині", - зазначив генерал.