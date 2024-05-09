Валерія Залужного звільнили з військової служби [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський у середу, 8 травня, видав указ про звільнення ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного з військової служби за станом здоровʼя з правом носіння військової форми одягу.
Відповідний указ Зеленського № 309/2024 було оприлюднено на сайті президента України.
Нагадаємо, колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та поетесу Ліну Костенко нагородили званням "Почесний громадянин Києва". Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
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