Кабмін вирішив збільшити на нинішній неопалювальний сезон (з травня по вересень) для жителів Харкова та області розмір пільг і субсидій на електроенергію.

Адже вартість 1кВт електроенергії, що постачається централізовано, становить 2,64 грн, а вартість 1кВт, виробленого на дизельному паливі - в 5 разів більше (13,5 грн).

Завдяки цьому, середній розмір субсидії на електроенергію для харків'ян збільшиться зі 106 грн до 530 грн на місяць, а пільги - з 74 грн до 370 грн.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповіла міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

"Потреба в тому, щоб збільшити субсидію на неопалювальний сезон на електрику для Харківської області зумовлена тим, що сьогодні нажаль ми бачимо ту величезну кількість обстрілів, яка руйнує інфраструктуру Харківщини, у тому числі енергетичну.

І переважна більшість мешканців змушені в якості джерела для електроенергії обирати більш дорогі ресурси, зокрема дизельне паливо. Ми обрахували, що для 1кВт електроенергії в звичайному режимі потрібно 3 грн практично, 2,64 грн, а якщо виробляти електроенергію з дизельного палива - це приблизно в 5 разів більше. Тому власне і коефіцієнти для субсидій будуть застосовані в розмірі 5 як для субсидій, так і для пільг. У кожного платіжка в частині субсидії збільшиться на 5...

Додатково звертатися за перерахунком не потрібно, усім чинним отримувачам субсидій, така сума буде перерахована Пенсійним фондом автоматично", - розповіла Жолнович.