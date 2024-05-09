Це інтерв'ю з Андрієм Юсовим ми сьогодні записали в Луцьку. Саме туди розвідники приїхали з сюрпризом до 81-річної Тамари Лазаренко. Жінка активно донатить на ЗСУ та стала відомою завдяки соцмережам. Про надсекретну спецоперацію з подякою - Сніжана Сидорук розкаже.

Я родилась у 43 році. Кажу, родилась у війну і помирати у війну?

Тамарі Лазаренко з Луцька - 81. Відколи почалося повномасштабне вторгнення, пенсіонерка почала допомагати Силам оборони. Перераховує гроші зі своєї пенсії.

Тамара Лазаренко, жителька Луцька:

Получила пенсію - дала тисячу гривень. Відклала 500 гривень, відклала тисячу і поділила все. Бригада 47, знову "Рубіж", для розвідки.

Кому задонатила - жінка ретельно занотовує.

- А це ти відмічаєш, що ти вже закинула гроші туди? - Да, да, да. - Поняла. - Ну що, я закинула. ГУРу я кидала.

Я стала записувати для себе, вести рахунок, не те, що рахунок, а обіг такий - кому послала - галочку поставила.

Процес підрахунку донатів зняла її онука і виклала у соцмережі. Каже, не очікувала, що цей допис стане настільки популярним.

Софія, онука пенсіонерки:

20 тисяч переглядів, 30, 50. Я була на роботі, телефоную бабусі, кажу, бабуль, ти стала популярна. Зірка. Лачен запостив. Багато пабліків запостили. Сьогодні відео вже сто тисяч переглядів має.

А на цьому відео момент знищення патрульного корабля окупантів "Сєргєй Котов" вартістю у 65 мільйонів доларів. Українськими морськими дронами. Вогневе ураження відбулося у ніч з 4 на 5 березня. У цей день свій день народження відзначала пані Тамара. І це, каже пенсіонерка, стало для неї найкращим подарунком. Новину почула по радіо.

Тамара Лазаренко, жителька Луцька:

І передають, я так кажу: Боже, хлопці - молодці. У мене сьогодні день народження, ви мені такий подарунок зробили.

Сьогодні до пані Тамари завітали представники ГУР. Жінка розгубилася, бо не очікувала побачити таких гостей на своєму порозі. Щоправда, одразу впізнала речника військових розвідників.

Я як побачила, мені дихання сперло. Я просто я не очікувала!

Андрій Юсов приїхав за дорученням свого керівництва з подякою. Так, каже, розвідники хочуть віддячити пані Тамарі за грошову підтримку. Завзяття бабусі-благодійниці розчулило і їх.

Андрій Юсов, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України:

Попри те, що жінці вже понад 80 років, вона приділяє багато власного часу, ресурсів для того, щоби ретельно відстежувати, куди йдуть донати, як ідуть донати, самостійно це робити. Це гарний приклад, який надихнув вже багатьох українців.

- Дуже дякую, Слава Україні! - Дякую за допомогу Героям, слава Богу, я завжди молюся за тих хлопців.

Пенсіонерці подарували планшет, а на ньому - відеозвернення Кирила Буданова:

Пані Тамаро! Від імені Головного управління розвідки і всіх Сил Оборони передаю Вам вдячність за Ваш внесок у нашу спільну боротьбу проти російських окупантів. Слава Україні. Героям слава!

Візит, як і привітання від очільника ГУР, стали для бабусі справжнісіньким сюрпризом. Про гостей в пікселі знала тільки онука, але зберегла таємницю гурівців.

Я буду ще з більшою силою ще більше донатити, тому що сам Буданов привітав, подяка Юсова в мене в хаті. І це вища точка, вищий пілотаж!

Пані Тамара каже, скільки буде жити - стільки буде донатити. І закликає кожного українця допомагати війську.