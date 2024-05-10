У Харкові після обстрілу горіли житлові будинки: двоє постраждалих, серед них - дитина [ Редагувати ]
У ніч на 10 травня окупанти вдарили по житловій забудові Харкова.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Окупанти завдали удару о 03:20.
Виникла пожежа у трьох приватних будинках. Попередньо пошкоджено 12 приватних житлових будинків. Постраждали дві людини: дитина 11 років та жінка 72 років - гостра реакція на стрес.
Всюди - виключно цивільна інфраструктура та житловий район! - повідомив Синєгубов.
по темі
російські військові атакували приватний центр Харкова, де зруйновано кілька будівель
У Харкові в середу, 1 травня, пролунав вибух
У вівторок, 30 квітня, росіяни двічі обстріляли центральну частину Харкова
Російські війська 26 квітня атакували місто Дергачі Харківського району, використовуючи КАБи
Вранці 9 травня російські окупаційні війська обстріляли місто Куп’янськ на Харківщині