Україна вперше отримала авіатренажер винищувача F-16 [ Редагувати ]
Україна вперше отримала авіатренажер винищувача F-16.
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
Він зазначив, що Чехія передала перший тренажер винищувача F-16 в одну із бригад тактичної авіації.
Його основний модуль уже тестують та готують до експлуатації українські спеціалісти.
Дякую усім, хто допомагає Україні зміцнювати авіаційну компоненту. Звісно, що окрім самих F-16, нам треба створювати потужну навчально-матеріальну базу для нашої молоді. Закликаю наших союзників долучатися до цієї ініціативи, - йдеться у повідомленні.
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