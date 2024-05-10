В білоруському місті Осиповичі, яке розташоване в близько 190 кілометрах від кордону з Україною, розбудовують військову базу. Можливо, там зберігатимуть ядерну зброю.

На початку минулого року російський диктатор Володимир Путін вже згадував про те, що незабаром Росія завершить будівництво "спеціального сховища для тактичної ядерної зброї" в Білорусі.

Вищезгаданий майданчик розташований за 120 миль (193 кілометри) від українського кордону на військовому складі поруч з містом Осиповичі. Нещодавно там були збудовані споруди, які мають особливості, що властиві ядерним сховищам на базах всередині Росії. Як приклад, зона з високим рівнем безпеки, яка оточена трьома шарами огорожі на додаток до існуючого периметру безпеки всієї бази. Також відзначається вантажний майданчик, який з'єднаний з прихованим підземним бункером радянських часів.

"Оскільки ядерні програми дуже засекречені, цілком можливо, що в Білорусі є й інші місця, де Росія зберігає боєголовки - і Кремль, можливо, навіть перемістив деякі з них на об'єкт в Осиповичі, хоча все вказує на протилежне", - відзначає NYT.

Зокрема майданчик розташований в тому ж місті, що й білоруські ракети "Іскандер", які, своєю чергою, можуть бути використані для запуску ядерних або звичайних боєголовок.