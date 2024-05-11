Радбез ООН проведе засідання через посилення російських обстрілів [ Редагувати ]
Рада Безпеки ООН проведе позачергове засідання у вівторок, 14 травня, на якому розглянуть посилення обстрілів України з боку російських загарбників.
Про це повідомляє Укрінформ.
У секретаріаті Радбезу зазначили, що особливу увагу члени РБ приділять посиленню обстрілів Росією української цивільної інфраструктури в останні тижні.
Повідомляється, що засідання розпочнеться о 15:00 за східноамериканським часом (о 22:00 за Києвом).
Нагадаємо, впродовж минулої доби на Вовчанському напрямку Харківщини ворог здійснював авіаудари з застосуванням керованих авіаційних бомб (КАБ). З початком ночі російські окупанти посилили вогневий тиск на передній край нашої оборони за підтримки артилерії.
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