Впродовж цієї доби на Вовчанському напрямку Харківщини ворог здійснював авіаудари з застосуванням керованих авіаційних бомб (КАБ). З початком ночі російські окупанти посилили вогневий тиск на передній край нашої оборони за підтримки артилерії. Про це повідомляє Міністерство оборони.

"Приблизно о 5 ранку відбулася спроба прориву противником нашої лінії оборони під прикриттям бронетехніки.

Станом на зараз ці атаки відбито, тривають бої різної інтенсивності.

Для посилення оборони на цій ділянці фронту спрямовано резервні підрозділи. Збройні Сили України продовжують стримувати наступ ворога", - йдеться у повідомленні.

Активізація почалася з щільних обстрілів різними засобами вогневого ураження прикордонних населених пунктів Харківщини. Наразі обстріли продовжуються, зокрема, в районі міста Вовчанськ. Також активно застосовуються системи РЕБ та БПЛА, повідомляє DeepState.

Противник пробує заходити та закріплятися в ряді населених пунктів вздовж кордону, зокрема, в селах Стрілеча-Красне-Пильна-Борисівка. Також здійснюються спроби заходу ворога в населені пункти Гатище-Плетенівка. Основними силами росіян для заходу наразі є піхота з підтримкою невеликої кількості техніки. Далі вищевказаних населених пунктів рухатися не наважуються, можливо, очікується задіяння основних сил.

Наявних ресурсів, які задіяв ворог на даний момент, не вистачить для глибокого просування. Наразі ситуація складається такою, що ворог здійснює дестабілізацію в прикордонних районах. Але невідомо скільки основних сил він готовий задіяти для даного маневру.

На відтинку Стрілеча-Красне-Пильна-Борисівка ворог заздалегідь здійснював спроби насичення особовим складом у селах, зокрема, в селі Пильна.

Можна заявляти про відбиття всіх атак, перекручувати інформацію, але відповідальні особи, які мали реагувати на це з перших дзвіночків зараз думають, що ж цим робити.

Нагадаємо, з Вовчанської громади оголосили евакуацію населення.