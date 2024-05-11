На півночі Харківщини ситуація повністю контрольована. Ворог наткнувся на вогневе ураження українських бойових бригад.

Тривають важкі бої в Стрілечій, Пильній, Борисівці, в районі Олійникового та Огірцевого. Ці населені пункти перебувають фактично в "сірій зоні".

Противник намагався наступати на інших напрямках у межах області: ворожі ДРГ шукали слабкі позиції на кордоні, але всі спроби були зупинені Силами оборони. Загрози наземної операції для Харкова немає.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Ворог намагається прориватися вглиб Харківської області. У напрямку Липців, у напрямку Вовчанська, у напрямку Харкова. Однак наші бойові бригади зустріли ворога боєм, втримали позиції. Наразі фронт фактично стабілізовано. Разом із тим на цих напрямках тривають активні бойові дії.

Населені пункти, де йдуть бої - це 2-5 кілометрова зона до фактично кордону. У Стрілечому, Пильному, Борисівці йдуть активні бойові дії, наші воїни знищують ворога на всій території.

Слідкуємо за його діями, будемо аналізувати, чи буде він підтягувати резерви по цих напрямках, чи буде зосереджувати свої спроби по інших напрямках. Саме на півночі нашої території.

Поряд із цим ворог не зменшив атаки на Куп'янському напрямку. Наші воїни за добу відбили 13 атак в напрямку населеного пункту Синьківка.

Тому фронт у нас абсолютно контрольований, наші воїни жодних позицій не втратили ані по Куп'янському напрямку, ані по півночі.

Ситуація дійсно важка, тому, що ворог активізував свої дії на новому напрямку, однак ситуація повністю контрольована", - заявив очільник Харківщини.