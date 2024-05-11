У росіян на цю хвилину немає достатньо сил і засобів, що прорватися до Харкова. Для цього потрібен щонайменше 100-тисячний корпус. Все угруповання "Север" на 750 кілометрів кордону має в межах 40 тисяч особового складу.

Активізація ворога на півночі Харківщини має на меті промацати нашу оборону та відтягнути українські війська та резерви з Донбасу.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив військовий аналітик Петро Черник.

"Цілком поділяю точку зору, що на цю хвилину противник немає стратегічного потенціалу організації по справжньому великої наступальної операції. Але найголовніше зараз з'ясувати, чому противник взявся до організації такого типу атакуючих дій.

У противника є дуже серйозні проблеми по східному плацдарму. Їм віддавали наказ ще 7 жовтня минулого року вийти на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини. Ні до моменту самопризначення путіна на посту президента, ні до моменту інавгурації, не кажучи вже про день побєдобесія, вони не змогли це завдання реалізувати.

Розуміючи, що тиранія тримається виключно на пропаганді, вони були змушені змістити акценти, що мовляв, на півночі Харківщини у нас можуть бути якісь успіхи. І в такий спосіб промацали нашу оборону. А також намагаються відволікти наші сили та засоби зі східного плацдарму.

Чи може противник прорватися до Харкова? На цю хвилину немає у нього потенціалу. Потрібен щонайменше 100-тисячний корпус. Все угруповання "Север", як вони його називають, на 750 кілометрів кордону має в межах 40 тисяч особового складу.

Але чи буде противник здійснювати ці так звані турбуючі операції за принципом зайшов - вийшов - однозначно так. Не сумніваюсь, що Сили оборони мають достатній потенціал, щоб упоратись із цим випадком...

Противник буде нарощувати зусилля на тому напрямку. Вони оголосили про створення 14 нових дивізій, 16 нових механізованих бригад і двох загальновійськових армій. Однак я не поділяю точку зору низки експертів, що вони зможуть швидко наростити такі сили. Якщо їм це вдасться до осені - то буде дуже добре.

У протилежному випадку вони не знімали б з Далекого Сходу повноцінну бригаду морської піхоти і не доправляли її до України, розуміючи, що вже ніколи назад не повернуть", - заявив Петро Черник.