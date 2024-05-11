Григорій Козловський разом з ФК «Рух» та EmilyResort передали антиланцетні комплекси та засоби радіоелектронної боротьби проти FPV-дронів бійцям45-ї окремої артилерійської бригади. «Жовто-чорна»родина, як завжди швидко відреагувала на запит військових.

Григорій Козловський зазначив: «Поки наші хлопці тримають оборону на фронті, ми в тилу маємо продовжувати жити та працювати. Адже лише економіка, яка працює дає можливість захищати державу нашим Героям. То ж - працюємо і допомагаємо, заради Перемоги!».

Начальник служби забезпечення та експлуатації військової техніки 45-ї ОАБр Олександр Романцеврозповів, що ФК «Рух» та Григорій Козловський з самого початку війни допомагають українським військовим: «Клуб та Григорій Петрович відгукуються на наші запити і передають різноманітну техніку, спорядження, автомобілі, запчастини та комплектуючі тощо. Ось зараз бригада отримала засоби проти ворожих БПЛА «Ланцет» та засоби РЕБ проти FPV-дронів. Вони допоможуть зберегти життя військовослужбовців, а також збережуть нашу зброю та техніку».

Григорій Петрович Козловський активно допомагає 45-ій окремій артилерійській бригаді. Це підрозділ ракетних військ і артилерії Сухопутних військ Збройних сил України, створений 2014-го року в складі корпусу резерву, який дислокувався на Львівщині. Військові постійно отримують від мецената та «рухівців» необхідне на передовій обладнання та техніку.

«Ми вдячні ФК «Рух», його засновнику Григорію Козловському та Emily Resort за те, що вони завжди надають всебічну допомогу 45-ій бригаді. Ця підтримка допомагає нам швидше та якісніше працювати на фронті й робити все задля нашої Перемоги» - додав начальник служби забезпечення та експлуатації військової техніки 45-ї ОАБр Олександр Романцев.

Головний тренер «Руху» Віталій Пономарьов в свою чергу зазначив, що попри свій юний вік гравці «Руху» від наймолодших вихованців Академії і до футболістів першої команди розуміють, що треба робити все можливе, аби наблизити Перемогу над окупантами. «І хлопці, і їхні батьки, і тренери – всі допомагають армії, а також залучені до різноманітних благодійних проєктів» - додав він.

«Зараз це найважливіше, що має робити кожен українець, це допомагати нашим військовим і ця місія є найважливішою для всієї нашої футбольної родини, ми долучаємось до цього процесу якможемо» - додав Григорій Козловський.