Український легковаговик Василь Ломаченко (18-3; 12 КО) переміг у головній події боксерського вечора в Перті (Австралія). У поєдинку за титул чемпіона світу за версією IBF наш спортсмен здолав місцевого Джорджа Камбососа (21-3; 10 КО).

Протягом усього бою Ломаченко домінував у рингу, лише перший раунд можна занести до активу Камбососа. В 11 раунді після вдалої атаки по корпусу Джордж узяв коліно, але зумів піднятися (хоча зробити це було не просто). Українець одразу кинувся на добивання та завершив справу ще одним коліном (на цей раз фінальним) біля канатів. До того ж команда австралійця викинула білий рушник.

Ломаченко став триразовим чемпіоном світу, отримавши свій перший чемпіонський титул після програшу у 2020 році Теофімо Лопесу.

Про війну в Україні Ломаченко після поєдинку не сказав ані слова. Він продовжує мовчати про агресію рф.