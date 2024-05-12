В поліції показали, як зараз виглядає Серебрянський ліс (відео) [ Редагувати ]
В Серебрянському лісі (Луганська область) тривають жорсткі бої, про що повідомляє МВС України.
Продовжуємо боротися за кожен метр української землі, - йдеться у підписі до кадрів.
Серебрянський ліс, також відомий як Кремінський ліс, має площу 10,1 гектара і знаходиться біля села Кремінна. Частина цього лісу входить до території заказника місцевого значення "Серебрянський".
З кінця літа 2022 року на території цього лісу проходить лінія оборони.
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