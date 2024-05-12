Росіяни обстрілюють Харків та передмістя, - ОВА [ Редагувати ]
Російські окупанти сьогодні, 12 травня, завдають ударів по Харкову та передмістю. У Харківській області оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.
Окупанти завдають ударів. Харків та передмістя: будьте обережні, - написав він.
Більше детальних подробиць обстрілу Синєгубов не розкрив.
Нагадаємо, кілька днів тому росіяни відновили наступ у бік Харківської області з півночі. Вони спробували взяти під свій контроль прикордонні населені пункти.
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