путін призначив шойгу секретарем Ради безпеки рф [ Редагувати ]
Джерело: Коммерсантъ
володимир путін своїм указом звільнив Миколу Патрушева з посади секретаря Радбезу рф "у зв'язку з переходом на іншу роботу".
Замість нього на цю посаду призначено сергія шойгу, який обіймав посаду міністра оборони рф. шойгу очолював міноборони з 6 листопада 2012 року до 12 травня 2024 року.
Новим міністром оборони володимир путін запропонував призначити першого віце-прем'єра Андрія Бєлоусова.
Микола Патрушев перебував на посаді секретаря Ради безпеки з травня 2008 року. До цього він із 1999 року очолював ФСБ.
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