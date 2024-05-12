володимир путін своїм указом звільнив Миколу Патрушева з посади секретаря Радбезу рф "у зв'язку з переходом на іншу роботу".

Замість нього на цю посаду призначено сергія шойгу, який обіймав посаду міністра оборони рф. шойгу очолював міноборони з 6 листопада 2012 року до 12 травня 2024 року.

Новим міністром оборони володимир путін запропонував призначити першого віце-прем'єра Андрія Бєлоусова.

Микола Патрушев перебував на посаді секретаря Ради безпеки з травня 2008 року. До цього він із 1999 року очолював ФСБ.