Північне сяйво над нашими головами. Дві минулі ночі люди у різних куточках світу бачили явище, яке притаманне полярним районам Землі. Але що стоїть за цим видовищем, яких збитків завдає і як вплинуло на ситуацію на фронті - розповість наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька.

Всесвітню мережу заполонили фотографії та відео незвичного Північного сяйва. Для того, щоби помилуватися таким видовищем, люди спеціально подорожують до полярних країн, як то Норвегія, Ісландія чи Гренландія. Адже навколо полюсів найсильніші магнітні поля. Але цього разу незвичайні переливи кольорів у нічному небі спостерігали й в Європі, і в Китаї, і в США, і в Україні. Таким красивим явищем відзначилася одна із найсильніших геомагнітних бур за останні 20 років. Їй присвоїли найвищий - 5 рівень потужності. Все тому, що сонце наближається до піка своєї активності. Це стається раз на 11 років. В цей час Сонце викидає в міжпланетний простір великі згустки своєї атмосфери.

Роберт Стінберг, науковець Центру прогнозування космічної погоди:

Ці частинки сонця із космосу мають свої магнітні поля, далі вони потрапляють у пастку магнітного поля Землі й прямо в нашу атмосферу, де вони взаємодіють з атомами та молекулами, які там знаходяться, і створюють полярне сяйво.

Метью Оуенс, професор фізики космічної плазми:

Різні кольори цього явища походять від різних складових атмосфери. Зазвичай ми отримуємо зелені та червоні кольори з кисню, і лише час від часу можливо побачити рожеві та блакитні. Їх дає азот, який потребує трохи більше енергії, щоб стимулювати викид. Шторм був такої сили, що ми отримали усі ці кольори.

Та за цим видовищем, вражаючої краси, стоїть ціла низка проблем, з якими стикається Земля. Насамперед така потужна магнітна буря впливає на супутниковий та високочастотний радіозв'язок. Про погіршення якості обслуговування заявили в компанії Старлінк. Вона володіє більшістю супутників на орбіті, забезпечуючи інтернет покриття по всьому світові. Наслідки цього феномена відчули на собі хлопці на передовій. Вони зіткнулися не лише зі збоями старлінків, але й роботи Джіпіес та радіозв'язку. Також в результаті бурі можливі перебої й з комерційною авіацією, сигнальними системами на залізниці, трубопроводами та лініями електропередач.

Роберт Стінберг, науковець Центру прогнозування космічної погоди:

Коли ці частки врізаються в наше магнітне поле, то воно починає рухатися, і цей рух викликає струми на довгих провідниках, таких як лінії електропередач, залізничні колії та трубопроводи. І цей додатковий струм небажаний, неочікуваний. Системи не створені для використання цього струму, тому це стає проблемою.

Сонячна активність залишатиметься високою й далі. Тож ще кілька днів магнітна буря триватиме, хоча й значно слабше. А наступні викиди навряд чи вплинуть на Землю через обертання Сонця. Науковці кажуть, нинішня магнітна буря вже ввійшла в історію, а її наслідки вивчатимуть для глибшого розуміння цього феномена.