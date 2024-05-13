Ще 31 танк та понад 1700 окупантів за добу: Генштаб ЗСУ оновив втрати росармії [ Редагувати ]
Українські захисники за добу ліквідували ще 1740 російських загарбників, тож загальні втрати ворожої армії в особовому складі з початку повномасштабного вторгення збільшилися до близько 484 030 солдатів. Також воїни ЗСУ знищили 31 танк та 42 ББМ противника.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 13.05.24 орієнтовно склали:
особового складу - близько 484030 (+1740) осіб ліквідовано;
танків - 7485 (+31) од.;
бойових броньованих машин - 14417 (+42) од.;
артилерійських систем - 12487 (+15) од.;
РСЗВ - 1070 (+4) од.;
засоби ППО - 797 од.;
літаків - 350 од.;
вертольотів - 325 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9936 (+26) од.;
крилаті ракети - 2197 (+3) од.;
кораблі/катери - 26 од.;
підводні човни - 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн - 16878 (+59) од.;
спеціальна техніка - 2048 (+6) од.
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