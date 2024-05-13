Під час наступу на Харківщині російські війська захопили цивільних українців у полон.

Про це повідомила пресслужба Харківської прокуратури, яка розпочала розслідування.

За даними слідства, під час наступу російської армії у Вовчанській громаді окупанти примусово утримували і продовжують утримувати людей у підвалі. Цивільних жителів затримали та помістили до приміщення 11 травня.

Деяким з них 13 травня вдалося втекти та дістатись до волонтерів, і вони зараз у безпеці.

Потерпілі заявили, що під час перебування у підвалі вони чули розмови російських військовослужбовців про те, що мирне населення потрібно розстріляти. Також їх примушували надавати окупантам медичну допомогу.

Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, 13 травня на тлі наступу російських військ на північ Харківської області було замінено командувача ОТУВ "Харків". Ним став Михайло Драпатий замість Юрія Галушкіна.