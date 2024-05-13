Бої в прикордонні Харківщини: росіяни мали успіх поблизу Лук'янців, але їхній наступ зупинено [ Редагувати ]
Російські війська взяли деякі позиції під контроль поблизу села Лук’янці в Харківській області, але українська армія зуміла зупинити їхній наступ.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Окупанти продовжують намагатися витіснити підрозділи Сил оборони з їхніх позицій та наносять авіаудари по населених пунктах, зокрема постраждали Уди, Вовчанськ, Липці, Графське та Веселе.
Українські військові відбивають контратаки. Для підсилення оборони на Харківському напрямку були перекинуті резерви.
Залежно від розвитку обстановки, нарощування угруповання триватиме. Війська забезпечені необхідною кількістю засобів ураження, — запевняють у Генштабі.
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