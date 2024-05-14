Станом на 06:00 ранку не припиняються артилерійські обстріли. Ворог гатить з усього, що в нього є, і така ймовірність, що росіяни найближчі два дні найбільше використовуватимуть артилерію.

Про це розповів Костянтин Денисов, речник "Легіону Свободи" в ефірі телемарафону.

"Незабаром будуть тривалі дощі, там не зможуть активно застосовуватися безпілотники і росіяни не зможуть гнати свою штурмову піхоту. Навіть та їхня піхота, яка намагається заскочити на наші позиції, гине на 99%, том у що вони там під нашим вогнем.

Що стосується Роботиного - там не залишилося нічого, крім назви і гір будівельного сміття. Ворог пробує туди підвозити свою піхоту, але вона вся ліквідовується, зокрема від російського "дружнього вогню". Цей населений пункт дуже важливий з логістичної точки зору, там є шляхи, які дають перевагу обом сторонам", - сказав Денисов.