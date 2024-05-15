Понад 1500 окупантів та 14 танків: Генштаб оновив втрати рф на війні в Україні [ Редагувати ]
Генштаб оновив втрати рф на війні в Україні
Сили оборони України за останню добу змогли ліквідувати ще понад 1500 російських солдатів.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.05.24 орієнтовно склали:
- особового складу близько 486940 (+1510) осіб;
- танків - 7510 (+14) од;
- бойових броньованих машин - 14508 (+48) од;
- артилерійських систем - 12538 (+23) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 10015 (+30);
- крилаті ракети - 2199 (+2);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 16955 (+48) од;
- спеціальна техніка - 2061 (+7);
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