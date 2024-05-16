В Україні ввечері обмежать електроенергію для промислових споживачів [ Редагувати ]
У зв'язку з нестачею електроенергії в Україні будуть введені обмеження для промислових споживачів, зокрема, сьогодні, 16 травня.
Про це повідомила прес-служба Міністерства енергетики України.
У четвер з 00:00 до 9:00 в усіх регіонах, крім Херсонської області, застосовувалися обмеження промислових споживачів. Ці обмеження будуть застосовуватися і ввечері - з 16:00 до 24:00, - йдеться у повідомленні.
Варто відзначити, що такі відключення можуть статися й у часи пікового навантаження. Відключення електроенергії стали наслідком агресивних атак росії на енергетичну інфраструктуру України за останні місяці, що привело до серйозних пошкоджень української теплоенергетики, у тому числі пошкодження теплових електростанцій та теплоелектроцентралей.
14 травня по всій країні сталося аварійне відключення електроенергії через проблеми у електромережі, і ця ситуація повторилася вчора.
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