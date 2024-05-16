У зв'язку з нестачею електроенергії в Україні будуть введені обмеження для промислових споживачів, зокрема, сьогодні, 16 травня.

Про це повідомила прес-служба Міністерства енергетики України.

У четвер з 00:00 до 9:00 в усіх регіонах, крім Херсонської області, застосовувалися обмеження промислових споживачів. Ці обмеження будуть застосовуватися і ввечері - з 16:00 до 24:00, - йдеться у повідомленні.

Варто відзначити, що такі відключення можуть статися й у часи пікового навантаження. Відключення електроенергії стали наслідком агресивних атак росії на енергетичну інфраструктуру України за останні місяці, що привело до серйозних пошкоджень української теплоенергетики, у тому числі пошкодження теплових електростанцій та теплоелектроцентралей.

14 травня по всій країні сталося аварійне відключення електроенергії через проблеми у електромережі, і ця ситуація повторилася вчора.