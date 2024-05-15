Увечері 15 травня у Києві та кількох областях України було запроваджено аварійні відключення електропостачання. Про це повідомив генеральний директор енергетичної компанії YASNO Сергій Коваленко у Facebook.

Надзвичайно важка ситуація в енергосистемі триває. Тому за вказівкою "Укренерго", застосовуються екстрені відключення, - повідомили у ДТЕК.

Наразі екстрені відключення світла ввели у Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській, Донецькій, Полтавській, Сумській, Львівській та Миколаївській областях.

Сьогоднішній досвід показує необхідність впровадження графіків. Тож "Укренерго" розрахувало та довело ОСР ліміти споживання на завтра з 00:00 до 9:00 та з 16:00 до 00:00, - написав Коваленко.

За його словами у разі перевищення цих лімітів будуть застосовуватися стабілізаційні відключення світла, тобто графіки.