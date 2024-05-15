У Києві та низці областей ввели екстрені відключення світла [ Редагувати ]
Увечері 15 травня у Києві та кількох областях України було запроваджено аварійні відключення електропостачання. Про це повідомив генеральний директор енергетичної компанії YASNO Сергій Коваленко у Facebook.
Надзвичайно важка ситуація в енергосистемі триває. Тому за вказівкою "Укренерго", застосовуються екстрені відключення, - повідомили у ДТЕК.
Наразі екстрені відключення світла ввели у Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській, Донецькій, Полтавській, Сумській, Львівській та Миколаївській областях.
Сьогоднішній досвід показує необхідність впровадження графіків. Тож "Укренерго" розрахувало та довело ОСР ліміти споживання на завтра з 00:00 до 9:00 та з 16:00 до 00:00, - написав Коваленко.
За його словами у разі перевищення цих лімітів будуть застосовуватися стабілізаційні відключення світла, тобто графіки.
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