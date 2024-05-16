Однією з цілей для росіян зараз є газова інфраструктура на заході України. Успіх ворога у цьому поставить під удар енергетичну безпеку Європи. Про це президент України Володимир Зеленський заявив після телефонної розмови з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

"Провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Розказав йому про поїздку до Харкова та ситуацію на місці. Зокрема, про нагальну потребу України в ППО для захисту Харкова й інших регіонів.



Одна із цілей РФ зараз - газова інфраструктура на заході України. Успіх Росії там поставить під удар енергетичну безпеку Європи. Ми маємо спільно знайти спосіб, як цьому протидіяти.



Також доручили командам невідкладно почати роботу над текстом двосторонньої безпекової угоди. Між історичними партнерами вона має бути максимально амбітна", - йдеться у дописі.

З березня 2024 року російська армія завдала чотири масовані ракетні удари по енергосистемі України.

8 травня ворог атакував енергетичну інфраструктуру в Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях.

Ввечері 15 травня по всій Україні через брак генерації застосували екстрені відключення електроенергії.