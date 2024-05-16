"Ситуація в енергосистемі сьогодні продовжує бути складною" - Гринчук [ Редагувати ]
Ситуація в енергосистемі сьогодні продовжує бути стабільною, але складною. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявила заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук.
"Ситуація в енергосистемі сьогодні продовжує бути стабільною, але складною. На жаль, нам доводиться запроваджувати графіки відключень вже й для побутових споживачів, оскільки не вистачає власної генерації і тих можливостей по імпорту, які в нас є. Тому доводиться застосовувати такі стабілізаційні заходи, на жаль", - зазначила Гринчук.
Вона додала: "Енергетика після 5 масованих ударів зазнала значних втрат. Це більше 8 ГВт потужностей. Якщо порівняти, один атомний блок - це 1 ГВт. Ми можемо собі уявити наскільки це значні втрати. Також значно були пошкоджені об'єкти ситсеми передачі. Це не та сфера, щоб швидко полагодити ці пошкодження, це забирає достатньо часу, ресурсів, пошук необхідного обладнання також триває. Ми робимо все можливе".
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