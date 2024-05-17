17 травня 2024 року - п’ятниця. 814-й день війни в Україні.

Що сьогодні за церковне свято

17 травня в церковному календарі - день пам’яті апостола від 70 Андроніка. Апостол Андронік був одним з 70 учнів Ісуса Христа і згадується у Новому Завіті. Він був родичем апостола Павла і разом зі своєю помічницею Іунією (або Юнією) були сподвижниками в апостольських трудах Павла. Андронік проповідував християнство в багатьох країнах, зокрема в Паннонії, де став єпископом. Він відомий тим, що навернув багатьох язичників до християнства, знищував язичницькі храми та будував церкви.

Що не можна робити 17 травня

Не можна заходити до лісу.

Заборонено ухвалювати важливі рішення.

Не варто підіймати речі на роздоріжжі.

Народні прикмети і традиції на 17 травня

дивилися, який сьогодні день: місяць росте і йде дощ - буде дощове літо;

бузок, горобина і яблуні в квітах - можна вирушати на риболовлю;

холодна погода - до частого граду влітку;

дме північний вітер - чекайте на холодне літо.

Цього дня селяни поралися біля городини. А незаміжні дівчата обов'язково збиралися на вечорницях, під час яких ворожили і закликали свою долю.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 17 травня

Які сьогодні іменини: Адріан, Афанасій, Євдокія, Степан.

Пам’ятні дати 17 травня

Календар важливих подій в Україні та світі за 17 травня:

1718 рік - британський юрист Джеймс Пакл отримує патент на перший у світі кулемет;

1792 рік - на Волл-стріт в Нью-Йорку 24 брокери укладають угоду ("Платановий пакт"), яка покладає початок нью-йоркській біржі;

1861рік - перше у світі туристичне бюро відправляє в поїздку першу у світі туристичну групу (з Лондона до Парижа);

1877 рік - у бостонському офісі встановлюють перший у світі телефонний розподільний щит;

1887 рік - починається перший страйк шахтарів Донбасу;

1916 рік - у Великій Британії вперше у світі здійснюють перехід на літній час;

1928 рік - Муссоліні створює в Італії Службу доріг для будівництва перших у світі швидкісних автострад;

1934 рік - в Аргентині виходить перший номер української газети "Наш клич";

1942 рік - починається наступ німецьких військ під Харковом;

1973 рік - у Білому домі починається слухання з Вотергейтського скандалу;

1978 рік - швейцарська поліція в Лозанні знаходить останки Чарлі Чапліна, викрадені з могили за 11 тижнів до цього.