Яке свято 17 травня [ Редагувати ]
17 травня 2024 року - п’ятниця. 814-й день війни в Україні.
Що сьогодні за церковне свято
17 травня в церковному календарі - день пам’яті апостола від 70 Андроніка. Апостол Андронік був одним з 70 учнів Ісуса Христа і згадується у Новому Завіті. Він був родичем апостола Павла і разом зі своєю помічницею Іунією (або Юнією) були сподвижниками в апостольських трудах Павла. Андронік проповідував християнство в багатьох країнах, зокрема в Паннонії, де став єпископом. Він відомий тим, що навернув багатьох язичників до християнства, знищував язичницькі храми та будував церкви.
Що не можна робити 17 травня
- Не можна заходити до лісу.
- Заборонено ухвалювати важливі рішення.
- Не варто підіймати речі на роздоріжжі.
Народні прикмети і традиції на 17 травня
- дивилися, який сьогодні день: місяць росте і йде дощ - буде дощове літо;
- бузок, горобина і яблуні в квітах - можна вирушати на риболовлю;
- холодна погода - до частого граду влітку;
- дме північний вітер - чекайте на холодне літо.
Цього дня селяни поралися біля городини. А незаміжні дівчата обов'язково збиралися на вечорницях, під час яких ворожили і закликали свою долю.
Іменини: як назвати дитину, яка народилася 17 травня
Які сьогодні іменини: Адріан, Афанасій, Євдокія, Степан.
Пам’ятні дати 17 травня
Календар важливих подій в Україні та світі за 17 травня:
1718 рік - британський юрист Джеймс Пакл отримує патент на перший у світі кулемет;
1792 рік - на Волл-стріт в Нью-Йорку 24 брокери укладають угоду ("Платановий пакт"), яка покладає початок нью-йоркській біржі;
1861рік - перше у світі туристичне бюро відправляє в поїздку першу у світі туристичну групу (з Лондона до Парижа);
1877 рік - у бостонському офісі встановлюють перший у світі телефонний розподільний щит;
1887 рік - починається перший страйк шахтарів Донбасу;
1916 рік - у Великій Британії вперше у світі здійснюють перехід на літній час;
1928 рік - Муссоліні створює в Італії Службу доріг для будівництва перших у світі швидкісних автострад;
1934 рік - в Аргентині виходить перший номер української газети "Наш клич";
1942 рік - починається наступ німецьких військ під Харковом;
1973 рік - у Білому домі починається слухання з Вотергейтського скандалу;
1978 рік - швейцарська поліція в Лозанні знаходить останки Чарлі Чапліна, викрадені з могили за 11 тижнів до цього.
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