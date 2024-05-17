Росія розширила зону бойових дій на 70 кілометрів, щоб примусити Україну задіяти бригади з резерву. У Харківській області тривають важкі бої.

Про це повідомляє головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у Facebook та зведення Генштабу ЗСУ.

Головком зазначив, що працює у частинах, які беруть участь у боях у Харківській області.

"Противник розширив зону активних бойових дій майже на 70 кілометрів,таким чином намагаючись примусити нас задіяти додаткову кількість бригад зі складу резерву. Основні зусилля ворог зосередив на напрямку Стрілеча - Липці та на захоплені Вовчанська, з подальшим виходом до Білого Колодязя і розгортанням наступу в тил наших військ", - зазначив Сирський.

За його словами, росіяни посилили угруповування військ "Сєвєр", до складу якого увійшли бойові частини 6 армії, 11 та 44 армійських корпусів. Противник почав наступ раніше, коли помітив перекидання сил ЗСУ, але прорвати оборону не вдалося.