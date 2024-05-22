Поліція затримала у Києві "кримінального авторитета" та інших членів банд, які взяли під контроль незаконне переправлення чоловіків за кордон. Про це повідомляє Нацполіція.

Правоохоронці задокументували проведення в Києві "сходок", на яких кримінальники ділили сфери злочинного впливу, зокрема контроль за групами, які займаються незаконним переправленням ухилянтів через кордон.

Між угрупованнями були розподілені сфери впливу у злочинному середовищі та визначений порядок фінансових надходжень. Незаконно отримані гроші використовували для наповнення "злодійського общаку" і забезпечення різними благами поплічників у тюрмах і колоніях.

Лідери угруповання поширювали свій злочинний вплив на територію Сумської, Чернігівської, Київської областей та Києва.

За даними Київської міської прокуратури учасники цієї групи впродовж червня 2022 - вересня 2023 років підшукали не менше 42 "клієнтів", від яких отримали по $5 000.

Згодом "замовники" послуги зажадали повернення цих коштів через невиконання учасниками схеми зобов’язань з виготовлення документів. У зв’язку з цим між членами злочинної групи з цього приводу виникли суперечності.





Для врегулювання цієї конфліктної ситуації "замовникам" учасники злочинної групи звернулися до кількох "кримінальних авторитетів", один з яких був залучений як "третейський суддя" та організували злочинні зібрання (сходки).

На "сходки", окрім зацікавлених сторін, запросили у якості "третейських суддів" лідера ще одного злочинного угруповання - довірену особу "вора в законі" на прізвисько Куцу, "кримінального авторитета", а також в режимі онлайн доєднався "вор в законі" на прізвисько Лавас-огли Батумський.

За його участі авторитети ухвалили рішення щодо контролю нелегальних схем переправлення ухилянтів через державний кордон. Також, визначили відсоток від загальної суми отриманих коштів, який лідери злочинних груп повинні вносити до "общаку".

Поліцейські задокументували проведення п’ятьох злочинних зібрань на території Києва за участю представників трьох кримінальних кланів, та зібрали докази їхньої причетності до протиправної діяльності.

Правоохоронці провели спецоперацію на території Києва, Сумської, Чернігівської та Київської областей та затримали "кримінального авторитета", двох лідерів злочинних груп та двох їх учасників.

Під час обшуків поліцейські вилучили $70 000, зброю та набої, посвідчення різних правоохоронних органів, органів державної влади та медіа з ознаками підробки, мобільні телефони, банківські картки, набори відмичок, автомобілі, тощо.

Київська міська прокуратура повідомила про підозру п’яти "кримінальним авторитетам" за участь у злочинних зібраннях - сходках ( ч. 1 ст. 255-2 КК України) та ще одній особі за організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон (ч. 3 ст. 332 КК України).

Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Пабліки пишуть, що фігурантами справи є "кримінальний авторитет" Олександр Кириченко на прізвисько Оболонський, Олександр Кадун на прізвисько Шкаф, Ілля Кадун на прізвисько Шкаф-молодший, Ілля Гриценко на прізвисько Албанець (наближена людина "злодія в законі" Георгія Лобжанідзе на прізвисько Куцу.

Також на сходці були присутні Александ Третьяков на прізвисько Третяк, Ніфталієв Князь на прізвисько Князь (наближений до "злодія в законі" Сергія Олійнику на прізвисько Умка), Артем Нечепуренко на прізвисько Агресор, Владислав Глущенко на прізвисько Валдис, Ілля Бабич, Ігор Білик на прізвисько Ігорюня, Євген Панін на прізвисько Авдіївський і Максим Крамінський на прізвисько Крамик.

Нагадаємо, в Україні розшукують майже 100 тисяч ухилянтів.