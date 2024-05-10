У Броварах під Києвом кримінальний авторитет Віктор Журавель плював у поліцейських і погрожував зброєю. Його затримали.

У мережі з'явилося відео конфлікту в закладі нетверезого лисого чоловіка з поліцією. На відео видно, що кримінальник "Журавель" плює в копів та погрожує їм пістолетом.

Національна поліція України повідомила, що хулігана затримали.

Увечері 8 травня нетверезий 50-річний чоловік вчиняв хуліганство у закладі. Коли поліцейські прибули на виклик, він продовжив вчиняти хуліганські дії, став кидатись на поліцейських, в решті дістав зброю та погрожував правоохоронцям. Поліцейські затримали чоловіка та вилучили зброю.

Слідчі оголосили затриманому підозри у скоєнні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 296, ч. 1 та 2 ст. 345 ККУ. Зараз він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, найближчим часом суд обере затриманому запобіжний захід.

Фігурант - раніше судимий місцевий мешканець. Йому оголошені підозри за хуліганство, погрози вбивством та нанесення тілесних ушкоджень поліцейському. За цими статтями Кримінального кодексу йому загрожує до пʼяти років позбавлення волі. Зараз він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Нагадаємо, наприкінці квітня у Броварах глава Броварської РВА Володимира Майбоженко влаштував п'яну ДТП з постраждалими.