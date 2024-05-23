У четвер, 23 травня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" військкор Станіслава Кухарчука розповів про ситуацію в Харківській області.

Станом на зараз 7-ро загиблих і понад 20 поранених. Такі наслідки сьогоднішньої масованої ракетної атаки росіян на Харків. Відверто кажучи, всі вже збились з ліку, скільки вже сьогодні по місту та околицям прилетіло ракет та КАБів. Найбільше від цих прильотів постраждала типографія. У виробничі приміщення, де друкувались книжки та шкільні зошити, пострапили одразу 2 ракети. Попередньо, це модифіковані С-300. Всі цехи були знищені,всі загиблі (7 людей) - працівники цієї типографії.

"Навіть під час розбору завалі росіяни не припиняли атак по Харкову, рятувальникам довелось зупиняти роботи, аби сховатись в укриття", - сказав він.