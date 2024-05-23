У четвер, 23 травня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" заступник міністра енергетики України Микола Колісник розповів про те, скільки ще в Україні можуть тривати відключення світла та чого чекати восени та взимку.

При всіх сценаріях залишається ризик атак обʼєктів енергетичної інфраструктури ворогом, мета якого - досягти повного блекауту. Попри ці ризики є читкі плани, як збільшити потужність у передопалювальний період. Наприклад, минулого року за рахунок відновлення тих мереж, які піддались обстрілам, була змога додати 3 ГВт потужності, що дало змогу пройти нам безаварійно, стабільно минулий опалювальний сезон. Такі ж плани є і сьогодні.

"Це питання, як відновлення генерації, будівництва нової, це посилення роботи мереж для зменшення мережевих обмежень. Перелік таких заходів є і на державному рівні, і у місцевих влад. Це спільні дії. Є зацікавленість, є реалізація таких проєктів. Це зустрічний рух. Ми впевнені, що в передопалювальний сезон до максимальних пікових споживань вдасться відновити доступну потужність. Але це сукупні дії", - додав він.