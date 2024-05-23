Виробляти системи ППО в Україні планує німецький концерн Рейнметал. Та це лише одна з ініціатив щодо співробітництва з німцями. В розробці і спільна модернізація бронетехніки, і ремонт озброєнь. Щоправда, темпи, з якими українські оборонці розвивають ВПК власними силами, вражають закордонних колег. Безпілотники, роботи, сучасна технологічна зброя. Михайло Манилюк розкаже, як зросло виробництво українського ВПК?

Він різкий та маневровий! Мов балерина, вміє крутитися на одному місці. І бачить на всі сто шістдесят градусів!

Євген Рвачов, засновник компанії-розробника:

Камера повністю обертова. Камера гібридна. Тобто можна бачити, як вночі, так і вдень. І можна поставити термальну камеру для роботи тільки вночі. У нас є прям логістичне положення. Тобто можна дуже швидко розібрати. Вага його десь 75 кілограмів. Тобто взяли його, кинули в пікап чи якийсь бус, і поїхали на місію.

Оснащений тепловізором чотириколісний наземний робот "Сірко" розвиває швидкість до чотирнадцяти кілометрів на годину. Здатен перевозити вантажі по двісті кілограмів, евакуювати поранених і проводити розвідку.

Євген Рвачов, засновник компанії-розробника:

Так сталося, що я дуже багато на початку війни комунікував з бригадами в Харківській області. Якщо знаєте отамана Сірка, який заснував одну з бригад, то якось так пішло, що з цією назвою в мене пов'язано, оскільки дуже багато друзів в одній з бригад, яку отаман Сірко заснував. На свою невелику платформу він доволі гнучкий, швидкий.

Цей роботизований звір також призначений для розмінування територій. Саме зараз розробники працюють над системою скиду, машина може ще й закладати міни.

- Це скидає в нас міну. Це наступну затримує. Зараз будемо тестувати саме роботу скиду до того, як ми будемо його встановлювати на свою платформу СВГ "Сірко". - Які показники мають бути? - Чи правильно рухається сервер. В принципі можна з муляжа мін це зробити, але ми вже більш-менш розуміємо, що він правильно працює, а на самому "Сірку" вже тестуємо, як він скидає міни.

Після перевірки механізму - боєприпаси можна закладати в так звану катапульту.

Заряджається дуже просто. Цю касету встановлюємо таким чином.

Тепер "Сірко" відправляється у визначене місце встановлювати мінний шлагбаум. У наших реаліях - це бетонна підлога.

Я скидаю одну і від'їжджаю. Ця залишається, наступні міни теж. І таким чином вони можуть регулювати кроки. Подивились, де вони розклали міни. Натиснули ще раз, подається наступна міна. Вони від'їжджають, наприклад, трошки вперед і відкривають механізм, і скидають ще одну міну. Скидає міну.

Оператор безпілотника керує процесом за допомогою пульта і бачить усе на екрані.

Ми бачимо борт повноцінно. Для того, щоб рухатись. І все те, що бачить камера, те й бачимо ми.

Розробники кажуть: наземний дрон може працювати в активному режимі дві з половиною години. У грудні минулого року комплекс пройшов кодифікацію. На фронт військовим передають щонайменше п'ятнадцять таких роботизованих помічників протягом місяця.

Євген Рвачов, засновник компанії-розробника:

Перший прототип був у квітні 23 року. Це був "Сірко" найперша версія. Він зовсім не схожий на того "Сірка", який зараз є. Зараз це вже шостий.

У зоні бойових дій "Сірко" вже довів свою спроможність. На цьому відео в польових умовах робот з боєкомплектом легко долає перешкоди.

Щоб хлопці не ризикували своїм життям. Щоб всю роботу, не основну, я розумію, але виконувала машина.

В Україні від початку повномасштабної війни з'явилося чимало сучасних зразків озброєння. Це й роботи для виконання бойових місій, різні види дронів, бронетехніка, системи РЕБ та розвідки! У Міноборони запевняють: вітчизняні оборонні підприємства наростили виробництво власної зброї у шість разів!

Іван Гаврилюк, генерал-лейтенант, перший заступник Міністра оборони України:

Сама лінійка виробництва зразків озброєння сильно виросла і змінилася. Ми самі бачимо разом з вами, що іде зміна у формах і способах застосування військ. Виходячи із тих зразків озброєння, які сьогодні застосовуються. До прикладу, це безпілотні системи, як повітряні, наземні так і надводні.

До того ж українська оборонка працює над виробництвом снарядів натівського зразка, які зараз вкрай необхідні нашим захисникам на фронті!

Іван Гаврилюк, генерал-лейтенант, перший заступник Міністра оборони України:

Розпочали ми виробництво. Проведені певні дослідження. І на сьогоднішній момент цей процес іде і доволі таки успішно та активно. Виходячи із переозброєння наших систем на калібри НАТО, ми змушені виробляти дані типи боєприпасів і переходити від радянських зразків озброєння до стандартів НАТО.

А незабаром німецьке оборонне підприємство Rheinmetall побудує в Україні завод з виробництва систем протиповітряної оборони!

Іван Гаврилюк, генерал-лейтенант, перший заступник Міністра оборони України:

Це вже не перша ініціатива зі сторони Рейнметала. З Рейнметалом Україна працює й щодо підвищення спроможностей у напрямку бронетанкової техніки. Над створенням спільних підприємств щодо ремонту озброєння, так і спільного подальшого виробництва, щоб ми могли виробляти озброєння зразків НАТО і в тому числі такий же самий напрямок систем повітряної оборони, і не тільки самих систем, а й виробництва самих ракет до даних ППО.

Грошей на виробництво вітчизняної зброї завжди бракує, кажуть в Міноборони. Втім, Україна може розраховувати на інвестиції з боку Європейського Союзу, а також очікує кошти від заморожених російських активів.

Іван Гаврилюк, генерал-лейтенант, перший заступник Міністра оборони України:

У нас проведені були зустрічі з рядом партнерів стосовно не тільки вкладання в розвиток українського ВПК коштів, а заодно і закупівлі товарів виробництва українського ВПК військового призначення для потреб сил оборони України.

Український оборонпром наростив м'язи. У нас є багато підприємств, які можуть виготовляти сучасну зброю. Арсенал, який здатен влучати у самісіньке серце російської орди.