Президент Володимир Зеленський, обраний у квітні 2019 року, продовжує залишатися легітимним главою держави. Це питання активно обговорюється у суспільстві та медіа, проте важливо нагадати, що законодавством України чітко визначено: під час воєнного стану вибори президента не проводяться. Будь-які спекуляції та розмови на цю тему абсолютно безглузді та грають на руку агресору.

Зараз не час для розбіжностей і суперечок. Ми повинні бути єдиними перед зовнішньою загрозою. Зеленський залишається нашим легітимним президентом, оскільки законодавство чітко визначає, що під час воєнного стану президент продовжує виконувати свої обов’язки до проведення наступних виборів після завершення воєнного стану. Це положення спрямоване на забезпечення безперервності державного управління та запобігання хаосу. І якби навіть уявити, що вибори відбулися зараз, всупереч українському законодавству, міркуванням безпеки, просто здоровому глузду – їх результат був би дуже сумнівним з точки зору легітимності, – говорить Голова Ради директорів Міжнародного Аеропорту "Київ"Денис Костржевський.

За його словами, президент Зеленський неодноразово доводив свою здатність забезпечувати політичну стабільність і ефективно керувати країною під час війни. Він ініціював важливі реформи, зміцнив національну безпеку та залучив міжнародну підтримку, яка є ключовим фактором у боротьбі з російським агресором.

"Зеленський показав себе як справжній лідер, який зміг об’єднати світ навколо України", – вважає він.

Західні лідери також визнають легітимність Зеленського як президента України, наголошує Костржевський. За його словами, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, перебуваючи в Києві, заявила, що "у Берліні не викликає жодних сумнівів легітимність Володимира Зеленського як Президента України після 21 травня".

"У ЄС теж не має жодних сумнівів у легітимності Володимира Зеленського на посаді Президента України". Відповідну заяву зробив речник дипломатичної служби співдружності Петер Стано.