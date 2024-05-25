Керівництво англійського футбольного клубу "Манчестер Юнайтед" вирішило звільнити Еріка тен Хага з посади головного тренера після закінчення сезону. Про це пише The Guardian.

Головному тренеру доведеться залишити посаду навіть у тому випадку, якщо клуб здобуде перемогу над "Манчестер Сіті" у фіналі Кубка Англії.

Рішення про звільнення вже остаточно ухвалило керівництвом клубу.

Як кандидати на посаду головного тренера розглядаються німецький фахівець Томас Тухель, колишній тренер "Челсі" аргентинець Маурісіо Почеттіно та головний тренер "Іпсвіча" Кіран Маккенн. Томас Тухель залишить посаду головного тренера у мюнхенській "Баварії" після закінчення сезону.

54-річний Ерік тен Хаг працює в "Манчестер Юнайтед" з літа 2022 року. У сезоні 2023/24 команда посіла у фіналі восьме місце у турнірній таблиці - це найгірший результат клубу з 1990 року.

The Guardian зазначає, що з самого початку сезону у керівництва клубу "були питання щодо якості його тренерської роботи", його тактика критикувалася, а більшість проведених трансферів не дали ефекту.

Ерік тен Хаг залишить "Манчестер Юнайтед"