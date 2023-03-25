Тухель став новим головним тренером мюнхенської "Баварії" [ Редагувати ]
Німець Томас Тухель змінив співвітчизника Юліана Нагельсманна на посаді головного тренера футбольного клубу "Баварія". Про це повідомила пресслужба мюнхенського клубу.
Керівництво "Баварії" ухвалило рішення достроково припинити співпрацю з 35-річним Нагельсманном, який очолював команду з 2021 року. Угода з 49-річним Тухелем розрахована до 30 червня 2025 року.
Під керівництвом Нагельсманна "Баварія" виграла два Суперкубки Німеччини (2021, 2022) і стала чемпіоном країни в сезоні-2021/22.
Цього сезону мюнхенці перед паузою на чемпіонат світу в Катарі посідали перше місце в турнірній таблиці національної першості, однак після відновлення чемпіонату поступилися лідерством дортмундської "Борусії".
У Лізі чемпіонів команда вийшла до чвертьфіналу, обігравши у 1/8 фіналу французький ПСЖ. До "Баварії" Нагельсманн очолював "Хоффенхайм" (2016-2019) та "Лейпциг" (2019-2021).
Останнім місцем роботи Тухеля був лондонський "Челсі", з якого його звільнили у вересні 2022 року через незадовільні результати команди на старті чемпіонату Англії.
Він привів клуб до перемог у Лізі чемпіонів (сезон-2020/21), Суперкубку УЄФА (2021) та клубному чемпіонаті світу (2022).
Раніше він працював у "Майнці" та дортмундській "Борусії", з якою виграв Кубок Німеччини (2016/17), та ПСЖ, з яким по два рази став чемпіоном (2018/19, 2019/20) та володарем Суперкубку Франції (2018, 2019), по разу виграв кубок країни (2019/20) та Кубок французької ліги (2019/20).
"Баварія" після 25 турів посідає друге місце у таблиці чемпіонату Німеччини, набравши 52 очки. В активі дортмундської "Борусії" 53 очки.
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