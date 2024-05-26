Удар по "Епіцентру" в Харкові: загиблих уже 16, серед них 12-річна дівчинка (відео) [ Редагувати ]
У Харкові другу добу тривають пошуково-рятувальні роботи на місці ракетного удару по будівельному гіпермаркету "Епіцентру". Станом на 16:11 кількість загиблих зросла до 16-ти. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
На жаль, вже 16 загиблих. Дані оновлюються.
За результатами експертизи ДНК поліція ідентифікувала тіла восьми громадян. Серед загиблих - 12-річна дівчинка.
Роботи по розбору завалів не припиняються. Зі згарища вилучені фрагменти тіл, їх ідентифікація триває. Постраждали 44 людини, з яких 14 жінок і 30 чоловіків.
На місці трагедії розгорнуто роботу штабу слідчого управління поліції та криміналістична лабораторія. Криміналісти відібрали 15 зразків букального епітелію у родичів загиблих.
Всі, хто втратив зв’язок з близькими, можуть звернутися за телефонами поліції +380934943162 або 102.
по темі
У видавництві Vivat опублікували імена працівників типографії Factor druk, які загинули внаслідок ударів РФ 23 травня
Сьогодні, 21 травня, російські війська завдали удару по автомобілю з поліцейським у Харківській області, коли той їхав для евакуації мирного населення
У неділю, 19 травня, російська армія вдарила по передмістю Харкова - Малоданилівській громаді. На цю хвилину відомо про 5 загиблих цивільних.
Важкі бої точаться на Куп'янському та Лиманському напрямках. Найбільше ворожих атак, а саме 20, наші Сили оборони відбили на Покровському відтинку. Більше про чергову фронтову добу на українському сході - далі в нашому огляді.
Служба безпеки України (СБУ) затримала в Харкові студента.