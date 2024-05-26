У Харкові другу добу тривають пошуково-рятувальні роботи на місці ракетного удару по будівельному гіпермаркету "Епіцентру". Станом на 16:11 кількість загиблих зросла до 16-ти. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

На жаль, вже 16 загиблих. Дані оновлюються.

За результатами експертизи ДНК поліція ідентифікувала тіла восьми громадян. Серед загиблих - 12-річна дівчинка.

Роботи по розбору завалів не припиняються. Зі згарища вилучені фрагменти тіл, їх ідентифікація триває. Постраждали 44 людини, з яких 14 жінок і 30 чоловіків.

На місці трагедії розгорнуто роботу штабу слідчого управління поліції та криміналістична лабораторія. Криміналісти відібрали 15 зразків букального епітелію у родичів загиблих.

Всі, хто втратив зв’язок з близькими, можуть звернутися за телефонами поліції +380934943162 або 102.